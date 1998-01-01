أيسر تطرح حواسيب مكتبية جديدة لهواة الألعاب

وكالات / سما /

كشفت شركة أيسر النقاب عن اثنين من حواسيبها المكتبية الجديدة المخصصة للألعاب؛ هما: بريديتور أوريون 3000 وبريديتور أوريون 5000، وذلك أثناء إحدى الفعاليات بمدينة نيويورك الأميركية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الموديل أوريون 5000 يأتي بجسم يتمتع بالتوافق الكهرومغناطيسي وبجانب شفاف يتيح رؤية ما بداخله، كما دمجت نظام إدارة تدفق الهواء "آيس تونل 2.0" في جسم الجهاز من أجل مزيد من التبريد لمكونات الحاسوب.

وتتضمن باقة التجهيزات التقنية معالجات إنتل كور آي7+ 5700K من الجيل الثامن مع بطاقة رسوميات إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1080تي، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 غيغابايت بسرعة 2666 ميغاهيرتز تدعم ذاكرة إنتل أوبتين.

على صعيد سعة التخزين، بإمكان المستخدمين اختيار سعة تصل حتى ثلاثة تيرابايتات من الأقراص الصلبة (إتش دي دي) أو حتى 512 غيغابايت من أقراص الحالة المصمتة من نوع إم.2 من أجل سرعة أعلى.

أما الحاسوب أوريون 3000 فيعمل بمعالجات إنتل كور آي7+ من الجيل الثامن ويستخدم بطاقة الرسوميات إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1080، ويمكن تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 غيغابايت بسرعة 2666 ميغاهيرتز تدعم ذاكرة إنتل أوبتين.

أما على صعيد الشبكات، فيستخدم الحاسوبان تقنية كيلر إيثرنت 2400 في الاتصال السلكي، ومحول كيلر 802.11ac من أجل الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، ويدعم الحاسوبان تقنية بلوتوث 4.2 إل إي. كما يستخدم كلاهما معالج الصوت كرييتف ساوند بلاستر إكس 720.

وتأتي حواسيب آيسر الجديدة بتصميم برديتور الذي يمتاز باللمسات التصميمية باللون الأزرق وشريط الإضاءة "آر جي بي" وكذلك حامل السماعة المدمج.

وأعلنت شركة آيسر عن إطلاق موديلاتها الجديدة في الأسواق بدءا من يونيو/حزيران المقبل.