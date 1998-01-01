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نبيل فقير يريد الانتقال إلى ليفربول قبل كأس العالم 2018

الجمعة 01 يونيو 2018 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نبيل فقير يريد الانتقال إلى ليفربول قبل كأس العالم 2018



وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس، أن الدولي الفرنسي نبيل فقير مهاجم وصانع ألعاب نادي ليون يريد حسم انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي خلال أيام تحديداً قبل بداية كأس العالم روسيا 2018 والتي تنطلق منتصف هذا الشهر.

 

وقالت شبكة “راديو مونتي كارلو” الفرنسية أن نبيل فقير أبلغ إدارة نادي ليون برغبته الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية، والانتقال إلى ليفربول الإنجليزي قبل انطلاق مشواره مع منتخب فرنسا في كأس العالم روسيا 2018 منتصف شهر يونيو الجاري.

وتابعت، أن ليفربول تحرك سريعاً إلى هدف أخر بعد اتمام تعاقده مع البرازيلي فابينيو. وهو الفرنسي نبيل فقير صانع ألعاب ومهاجم ليون الفرنسي.

وأفادت أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي مازال يبحث عن صانع ألعاب جديد، بعد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف الريدز إلى برشلونة في يناير الماضي.

وتألق نبيل فقير مع ليون الفرنسي هذا الموسم بشكل ملفت للأنظار، مما أدى إلى انضمامه إلى كتيبة المدرب ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا التي تستعد لكأس العالم.

#نبيل فقير

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