جاريث بيل اللاعب الوحيد الذي لم يودع زيدان !

وكالات / سما /

تجاهل الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد توديع مدربه زين الدين زيدان الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق، ليزيد من الشكوك حول العلاقة التي تربطهما.

وفجر زيدان مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تنحى عن منصبه كمدير فني لريال مدريد يوم أمس الخميس بقرار صادم للجميع سواء داخل النادي أو خارجه.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن جميع لاعبي ريال مدريد نشروا خطابات وداع لزيدان عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء جاريث بيل.

وما يجعل الأمر أكثر غرابة أن بيل كان نشطاً على صفحته الرسمية في تويتر خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قام بتهنئة لوكاس فاسكيز على مولوده الجديد، كما مازح توني كروس على طريقة كتابته باللغة الإسبانية، مما يؤكد أن النجم الويلزي كان قاصداً عدم توديع مدرب الفرنسي.

ولم يحظى بيل بعلاقة جيدة مع زيدان في الأشهر الأخيرة بعد أن قام الأخيرة باستبعاده من التشكيلة الأساسية وتفضيل عليه إيسكو في معظم الأوقات، وأحياناً لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

ويرى جاريث بيل أنه غير مدين لزيدان بشيء، حيث عانى كثيراً تحت قيادته خصوصاً في الموسم الأخير، ورغ أنه لم يحصل على فرص كثيرة للمشاركة إلا أنه تمكن من صناعة الفارق أمام برشلونة وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.