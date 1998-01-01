نيمار يبلغ بيريز عن شرطه الوحيد للقدوم إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية صباح اليوم الأربعاء، عن شرط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد، من أجل الموافقة على الانتقال إلى نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرجت الكثير من الشائعات في الفترة الماضية، تشير إلى رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 26 عاماً، في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وترك فريقهباريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب عدم سعادته في حديقة الأمراء.

وانتقل هداف المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا خرج من ظل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة وهرب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولا يريد تكرار هذا في ريال مدريد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى نيمار دا سيلفا هداف المنتخب البرازيلي لا يمانع في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن يجب رحيل كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وصاحب الـ5 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم.