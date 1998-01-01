جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نيمار يبلغ بيريز عن شرطه الوحيد للقدوم إلى ريال مدريد

الجمعة 01 يونيو 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يبلغ بيريز عن شرطه الوحيد للقدوم إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية صباح اليوم الأربعاء، عن شرط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد، من أجل الموافقة على الانتقال إلى نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وخرجت الكثير من الشائعات في الفترة الماضية، تشير إلى رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 26 عاماً، في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وترك فريقهباريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب عدم سعادته في حديقة الأمراء.

وانتقل هداف المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا خرج من ظل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة وهرب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولا يريد تكرار هذا في ريال مدريد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى نيمار دا سيلفا هداف المنتخب البرازيلي لا يمانع في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن يجب رحيل كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وصاحب الـ5 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم.

#نيمار #ريال مدريد #كرستيانو

أخبار ذات صلة

نيمار

راموس: نريد نيمار في ريال مدريد

ريفالدو يحث نيمار على الانتقال إلى ريال مدريد

مارسيلو يتوقع انتقال نيمار إلى ريال مدريد

نيمار يُعلق على خسارة سان جيرمان ضد ريال مدريد

نيمار على أبواب ريال مدريد قبل كأس العالم 2018

رونالدو : من الصعب رؤية نيمار في ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

الأخبار الرئيسية

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

مجلس الامن- ارشيف

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية