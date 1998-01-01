الاحتلال يداهم الخليل وعدد من القرى المحيطة بها

الخليل / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل، وعدد من القرى والبلدات المحيطة بها، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة، طالت عددا من منازل المواطنين.

وأفاد مصادر امنية ا بأن جيش الاحتلال داهم عددا من منازل المواطنين في الخليل من بينها منزل الأسير المحرر حازم صادق القواسمي، والشقيقين طارق وحمزه ربعي، كذلك حازم ونبيه الشرباتي.

وذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال التي اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، حيث أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المطاطي بكثافة مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه.

كما داهمت قوات الاحتلال عدد من منازل المواطنين بمنطقة المزرعة في يطا، وأجرت تفتيشات في عدد من منازل المواطنين.

وطالت حملة المداهمة والتفتيش بلدات الظاهرية، والسموع، ونوبا، وخاراس، كذلك بلدة دورا دون التبليغ عن وجود اعتقالات.