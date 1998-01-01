جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

استحقاقات فلسطينية عاجلة...محمد ياغي

الجمعة 01 يونيو 2018 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



في الساحة الفلسطينية وقعت أحداث مهمة في الأشهر الثلاثة الأخيرة تفرض على صانعي القرار فيها اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز الصمود الفلسطيني على أرضه وتحصنه مما يحاك له من مؤامرات إسرائيلية وأميركية في عهد الرئيس الحالي ترامب. 


كان هنالك أولاً مسيرات العودة العظيمة التي بلغت ذروتها يوم افتتاح السفارة الأميركية في القدس والتي وبحق لم تخطف فقط الأضواء عن المحتفلين في القدس، ولكنها جعلت العالم كله يشاهد حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومعها أميركا ترامب بحق الفلسطينيين، والتي أكدت في نهاية المطاف للعالم بأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وسيبقى متمسكاً بحقه في أرضه أياً كانت الصعاب والتضحيات. 


في المقابل، كان هنالك شعور فلسطيني ايضاً بأن الحديث عن تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لم يكن أكثر من مجرد كلام لم يترجم على ارض الواقع. 
ولا نعرف إن كان السبب في ذلك يعود الى عدم وجود رغبة من التنظيمات السياسية بتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة أم أن الواقع الفلسطيني فيها مغاير لما هو في غزة. 
في جميع الأحوال، ليس من حق من هو موجود في مكان آخر غير فلسطين أن يقرر للفلسطينيين إن كان عليهم التصعيد أم لا. لكن كمتابع ومهتم بالشأن الفلسطيني، أعتقد بأن هذه مسؤولية القيادة الفلسطينية في الضفة التي تحدثت مطولاً عن موضوع المقاومة الشعبية كبديل، ليس فقط للمقاومة العنيفة، ولكن كبديل لفشل اتفاق أوسلو ونهاية المفاوضات. 


الحقيقة أن غياب المقاومة الشعبية في ظل القرار الفلسطيني المحق برفض اعتبار الولايات المتحدة شريكاً في عملية السلام وإنما خصماً مثلها مثل إسرائيل، وفي ظل الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال، سيفرز في النهاية مقاومة عنيفة تسعى القيادة الفلسطينية لتجنبها. 
وبالتالي فإن المقاومة الشعبية ليست مجرد خيار، وإنما ضرورة لملء فراغ تسببت فيه إسرائيل وأميركا. 


يضاف لما سبق من أحداث يترتب عليها استحقاقات مهمة كان هنالك انعقاد للمجلس الوطني الذي قاطعته «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية.» صانع القرار الفلسطيني أصر على انعقاد «الوطني» بهدف تجديد الشرعية للمؤسسات الفلسطينية.
في السابق امتنعنا عن انتقاد هذه الخطوة لعلنا نكون مخطئين في أن الهدف من تجديد الشرعية سببه الرغبة في اتخاذ قرارات مصيرية في الشأن الفلسطيني. لكن بعد أكثر من شهر على انعقاد «الوطني» يمكننا القول بكل ثقة إن خيار عقده لم يكن صائباً. 


«الوطني» لم يتخذ أياً من القرارات التي لا يمكن للسلطة الحالية اتخاذها. بمعنى أن بيان المجلس الوطني كان بإمكان  الحكومة أو هيئة الرئاسة أن تصوغه وتصدره باسم الشعب الفلسطيني. 
القرارات التي كان من الممكن أن يكون مصيرها واضحاً: منها إلغاء اتفاق أوسلو وفصل السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير وتقليص مهامها بتقديم الخدمات فقط للشعب الفلسطيني، وإعادة كل ما هو سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وهو ما يترتب عليه إعادة بناء المنظمة لتمكينها من الاهتمام بالقضايا السياسية والكفاحية وقضايا اللاجئين. لكن ذلك كله لم يحدث وتم الاكتفاء بإصدار بيان كان يمكن لأي مؤسسة فلسطينية القيام به.
أما بشأن الشرعية التي جددها انعقاد الوطني، فهي مجرد ادعاء لا يمكن التعامل معه بجدية. 


كيف يمكن أن يكون هنالك تجديد للشرعية في ظل غياب أطراف فلسطينية مهمة عن الاجتماع؟ هذه الأطراف تقرر وحدها مصير نصف الفلسطينيين المتواجدين في فلسطين المحتلة، ولها حضور كبير في ساحات الشتات. بغيابها عن «الوطني» تبقى الشرعية موضع نزاع. 
في المسألة الفلسطينية، الشرعية إما أن يكون مصدرها الإنجاز السياسي أو المقاومة. وفي الحالتين لا يمكن الادعاء بأن الشرعية قد جددت لغياب الإنجاز السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال ولغياب الفعل المقاوم. 


لذلك ما زالت الشرعية ملقاةً في الشارع، وهي استحقاق مهم، وعلى القيادة الفلسطينية أن تعيد التفكير وأن تعقد اجتماعاً جديداً حقيقياً لـ «الوطني» تحضره كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وتنتخب، لا أن تزكي كما حدث، قيادات جديدة لمؤسسات منظمة التحرير. 
ومن الأحداث الفلسطينية التي يترتب عليها استحقاقات كان هنالك مرض الرئيس عباس. لا يمكن الادعاء بأن مرض الرئيس ودخوله للمشفى لم يُحدث «جلبة» في الساحة الفلسطينية. كان هنالك حديث عن خلافات، تحالفات، صراع والى آخر ذلك مما ينتظر الساحة الفلسطينية. 


لا يمكن ترك المسألة للصدفة أو للصراع بين مراكز القوى في السلطة الفلسطينية. إن الاتفاق على ترتيبات يجب أن تتم بتوافق بين القوى الفلسطينية.
استحقاقات المرحلة عديدة وتتطلب جرأة في اتخاذ قرارات الجميع ينتظرها، لكنها بحاجة إلى من يؤمن بأهميتها أولاً وعلى استعداد في نفس الوقت للتعامل مع نتائجها ثانياً.


أخبار ذات صلة

سياسة حماس الجديدة ..الاستمرار في حكم غزة بدون دفع أي استحقاقات سياسة أو مالية ..نضال محمد خضرة

مشعل في غزة.. شلح في؟! ...محمد ياغي

مشعل في غزة.. شلح في؟! ...محمد ياغي

الانقلاب الإسرائيلي! ..محمد ياغي

الانقلاب الإسرائيلي! ..محمد ياغي

كيف وقع الإخوان في الفخ! ...محمد ياغي

كيف وقع الإخوان في الفخ! ...محمد ياغي

الحرب على غزة في CNN .... بقلم: محمد ياغي

هل وصلت «داعش» إلى غزة؟ محمد ياغي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

الأخبار الرئيسية

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

مجلس الامن- ارشيف

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية