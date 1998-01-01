تل ابيب : ميسي لن يصافح نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي آخر

القدس المحتلة/سما/

طلب لاعبو منتخب الأرجنتين، الذي من المتوقع أن يواجه المنتخب الإسرائيلي، في القدس، بعد 9 أيّام، رسميًا، عدم مقابلة أي مسؤول إسرائيلي أو مصافحتهم خلال زيارتهم للبلاد.

ووفقًا لما ذكرته "شركة الأخبار" (القناة الثانية، سابقًا)، مساء اليوم، الخميس، فإن منتخب الأرجنتين اقتنع بأن المسؤولين الإسرائيليين يسعون لالتقاط الصّور مع أعضاء المنتخب الأرجنتيني واستغلالها، لاحقًا، سياسيًا، وقرّر، بعد ذلك، ألا يصافح اللاعبون أي مسؤول إسرائيلي، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

وكان مسؤولون إسرائيليّون، وعلى رأسهم نتنياهو، قد طلبوا من منتخب الأرجنتين الاجتماع إلى ميسي وبعض لاعبي الفريق في مقرّ إقامة نتنياهو بالقدس، أو حتى في ملعب "تيدي"، قبل بدء المباراة.