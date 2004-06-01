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الأسير جعفر أبو حنانة يدخل عامه الـ 16 في الأسر

الجمعة 01 يونيو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الاسير جعفر فوزي قاسم أبو حنانة من بلدة عرانة شرق جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ 16 في سجون الاحتلال .

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني منتصر سمور ، أن الأسير أبو حنانة اعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 1/6/2004 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وذكرت عائلة الأسير أبو حنانة، أنه عاني من أوضاع صحية متردية داخل الأسر، وقامت وحدات خاصة باختطافه من داخل عيادة سجن "ريمون" بعد توجهه إليها نتيجة إصابته بوعكة صحية منذ سنوات، ومشيرة الى أنه أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي إضافة الى إخضاعه للتحقيق بعد محاكمته في الماضي والذي يندرج في سياق العقاب التعسفي والقمعي بحق الحركة الأسيرة، ومشيرين الى معاناتهم أثناء الزيارات، وحرمان عائلته لفترات طويلة من زيارته.

#جعفر أبو حنانة

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