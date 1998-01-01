جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

الجمعة 01 يونيو 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!



مدريد/ وكالات/

لا زال وقع الاستقالة المفاجئة للفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد الإسباني، يلقي بظلاله على عشاق الساحرة المستديرة ومنهم مشجعي الفريق الملكي.

ولم يستطع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال ساعتين ونصف من إقناع زيدان، مساء أمس الأربعاء، بالعدول عن قراره بالاستقالة من تدريب الفريق الملكي بعد أيام من فوزه بلقبه الثالث على التوالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسار زيدان "المدرب" على خطى زيزو "اللاعب" بالرحيل عن ريال مدريد دون ضغوطات أو تأثيرات أو انتظار للإقالة من قبل فلورنتينو بيريز، بعدما صنع المجد الأوروبي بكونه أول مدرب يحقق 3 ألقاب في أعرق بطولة على مستوى الأندية.

وتقول صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زيدان قرر الرحيل حتى لا يكون أقل من توقعات الجمهور التي وضعت على عاتقه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لأنه يعلم جيدا حاجة الفريق إلى بعض التغييرات في اللاعبين من أجل الحفاظ على نفس المستوى من التنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى منافسة برشلونة محليًا.

وأضافت الصحيفة أن النادي يريد تقديم نسق عال في بطولة الدوري والكأس بعد الأداء المخيب في الموسم المنصرم في المسابقتين، وهو ما يعلمه زيدان جيدا قبل اتخاذ قراره بالرحيل عن "سانتياغو برنابيو".

وتابعت الصحيفة أن السبب الرئيسي الذي كشف عنه قرار زيدان بالرحيل عن الميرنغي هو التغييرات الجذرية التي يحتاجها الفريق الملكي في الفترة المقبلة، وهو لا يريد أن يكون ضمن تلك التغييرات القسرية برحيل بعض الأسماء أو بالأحرى لا يرغب في صنع ريال مدريد "جديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يعلم بحاجة ريال مدريد إلى التغيير، بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس ملك إسبانيا، لكنه فضل التريث والهدوء من أجل مضي الفريق الملكي قدما في الموسم المنصرم.

وألمحت الصحيفة المدريدية إلى أن زيدان غضب من الاتفاق بين النادي وكيبا، حارس أتلتيك بلباو في كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل امتلاك الفريق الملكي لثلاثة حراس من ضمنهم نجله لوكا، الذي يعتقد زيزو بأن النادي تعامل معه بشكل غير عادل.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان لم يتوقع مغادرته للمقعد الأفضل في العالم في الفترة الماضية، لكن وجهته المقبلة ستكون في المنتخب الفرنسي.

#زيدان #ريال مدريد #استقالة #ميرنغي

أخبار ذات صلة

السبب الرئيسي لترك صديقة رونالدو له

صديقة قائد جنوب إفريقيا السبب وراء مقتله

أخيرا.. أنشلوتي يكشف السبب الرئيس وراء إقالته من ريال مدريد

benzema-1

بنزيما الهدف الرئيسي لميلان في الصيف

thomas-tuchel-cropped_1qodqyqxmewvx17etna445699j-1

4 مرشحين لخلافة فينجر في آرسنال .. توخيل الهدف الرئيسي

زيدان: إقالتي مسألة وقت!

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

الأخبار الرئيسية

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

مجلس الامن- ارشيف

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية