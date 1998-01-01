السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

مدريد/ وكالات/

لا زال وقع الاستقالة المفاجئة للفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد الإسباني، يلقي بظلاله على عشاق الساحرة المستديرة ومنهم مشجعي الفريق الملكي.

ولم يستطع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال ساعتين ونصف من إقناع زيدان، مساء أمس الأربعاء، بالعدول عن قراره بالاستقالة من تدريب الفريق الملكي بعد أيام من فوزه بلقبه الثالث على التوالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسار زيدان "المدرب" على خطى زيزو "اللاعب" بالرحيل عن ريال مدريد دون ضغوطات أو تأثيرات أو انتظار للإقالة من قبل فلورنتينو بيريز، بعدما صنع المجد الأوروبي بكونه أول مدرب يحقق 3 ألقاب في أعرق بطولة على مستوى الأندية.

وتقول صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زيدان قرر الرحيل حتى لا يكون أقل من توقعات الجمهور التي وضعت على عاتقه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لأنه يعلم جيدا حاجة الفريق إلى بعض التغييرات في اللاعبين من أجل الحفاظ على نفس المستوى من التنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى منافسة برشلونة محليًا.

وأضافت الصحيفة أن النادي يريد تقديم نسق عال في بطولة الدوري والكأس بعد الأداء المخيب في الموسم المنصرم في المسابقتين، وهو ما يعلمه زيدان جيدا قبل اتخاذ قراره بالرحيل عن "سانتياغو برنابيو".

وتابعت الصحيفة أن السبب الرئيسي الذي كشف عنه قرار زيدان بالرحيل عن الميرنغي هو التغييرات الجذرية التي يحتاجها الفريق الملكي في الفترة المقبلة، وهو لا يريد أن يكون ضمن تلك التغييرات القسرية برحيل بعض الأسماء أو بالأحرى لا يرغب في صنع ريال مدريد "جديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يعلم بحاجة ريال مدريد إلى التغيير، بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس ملك إسبانيا، لكنه فضل التريث والهدوء من أجل مضي الفريق الملكي قدما في الموسم المنصرم.

وألمحت الصحيفة المدريدية إلى أن زيدان غضب من الاتفاق بين النادي وكيبا، حارس أتلتيك بلباو في كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل امتلاك الفريق الملكي لثلاثة حراس من ضمنهم نجله لوكا، الذي يعتقد زيزو بأن النادي تعامل معه بشكل غير عادل.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان لم يتوقع مغادرته للمقعد الأفضل في العالم في الفترة الماضية، لكن وجهته المقبلة ستكون في المنتخب الفرنسي.