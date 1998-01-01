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الاتحاد الاوروبي: هدم المنازل وبناء المستوطنات يقوّض حل الدولتين

الجمعة 01 يونيو 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي: هدم المنازل وبناء المستوطنات يقوّض حل الدولتين



رام الله /سما/

 اكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي ان الاعلان الاسرائيلي عن البناء الاستيطاني الجديد وهدم التجمع السكاني في منطقة الخان الاحمر وعدد من الاجراءات الاسرائيلية التي اتُخذت في الاشهر الاخيرة، تقوّض بشكل خطير احتمال حل الدولتين المتفاوض عليه وامكانية تحقيق سلام دائم.

واكد المتحدث في تصريح تلقت نسخة "سما" منه، ان الاحتلال قرر هدم تجمع سكاني في الخان الاحمر في المناطق المسماه "ج" الذي يعتبر احتياطي الاراضي الرئيسي لدولة فلسطين قابلة للحياة، وهدم منازل المواطنين وبناء مستوطنات في نفس المنطقة لن يؤدي إلا إلى ترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والاحتلال الدائم والصراع.تماشيا مع موقفنا الطويل الأمد بشأن سياسة إسرائيل الاستيطانية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري، وعمليات الإخلاء، وعمليات هدم المنازل ومصادرتها.

 وقال الاتحاد الأوروبي انه يتوقع من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في هذه القرارات وعكسها.واكد الاتحاد الاوروبي انه اثار هذه القضية مباشرة مع السلطات الإسرائيلية.

#الاتحاد الاوروبي #مستوطنات #الاحتلال الاسرائيلي

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