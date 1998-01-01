قناة عبرية تزعم: إيران و"حزب الله" يستعدان للخروج من سوريا

القدس/سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن القوات "الإيرانية" وقوات "حزب الله" تستعد للخروج من سوريا، بناء على ما خرج به لقاء وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة الروسية، موسكو، أثناء زيارة ليبرمان المهمة إلى روسيا.

وأكدت القناة العبرية أن ليبرمان اقترح على نظيره شويغو إبعاد "القوات الإيرانية" من الحدود الإسرائيلية، بمسافة لا تقل عن 70- 80 كم، على أن تحل محلها القوات الروسية المتواجدة في سوريا، وهو ما لقى ترحيبا ، بحسب القناة ، من وزير الدفاع الروسي، حيث سبق وأن صرح شويغو من قبل بضرورة إبعاد القوات غير السورية من الحدود الإسرائيلية وإبقاء قوات بلاده على مقربة من تلك الحدود المشتركة بين سوريا وإسرائيل.

يشار إلى أن مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قد أعلن اليوم لنظيره الفرنسي عن موافقة إسرائيل على إبقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، في السلطة، بعد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، شريطة إنسحاب "القوات" الإيرانية و"قوات" حزب الله اللبناني من سوريا.