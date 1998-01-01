الصحة: واجهنا أنواعاً من الاصابات غاية في التعقيد والبشاعة

غزة/سما/

أكد د.هاني الخزندار رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة اليوم الجمعة، إنّه "على مدار 24 عاماً من عملي كجراح للعظام لم أشاهد هذه الأنواع من الاصابات والجروح والكسور المعقدة".

وأضاف الخزندار في حديثٍ صحفي، أنّ ما تواجهه الطواقم الطبية جراء استهداف قوات الاحتلال للمدنيين المشاركين في مسيرة العودة.

وأوضح، أنّ الطواقم الطبية في قسم جراحة العظام بالمستشفى الأندونيسي، تعرضت لضغوط هائلة جراء الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى أقسام الطوارئ يوم الاثنين في الرابع عشر من شهر مايو الجاري، مشيراً إلى أن طاقمه الجراحي واجه أنواعاً وكماً من الاصابات لم يشهدها طوال مسيرة عمله المهنية.

ولفت إلى، أن المستغرب في الاصابات أنه حتى بعد الانتهاء من اجراء العملية والتنظيفات مكان الاصابة، حدوث المزيد في موت الأنسجة والخلايا، ما يضطر الأطباء إلى فتح الجروح من جديد والتعامل معها وتنظيفها تلافيا لبترها.

وبيّن رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الاندونيسي أن جراحو المستشفى يبذلون أقصى ما بوسعهم في سبيل الحفاظ على أطراف المصابين سليمة وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، على الرغم من ضعف الامكانيات والنقص الكبير في الكوادر الطبية مقابل العدد الكبير من الاصابات.