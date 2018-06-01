غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك"

غزة/سما/

يستعد سكان غزة اليوم الجمعة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة العاشرة لمسيرات العودة الكبرى، والتي أطلق عليها "جمعة من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".



ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار، إلى الخروج والتظاهر عند السياج الحدودي الفاصل لقطاع غزة في الجمعة العاشرة للتظاهرات، التي بدأت يوم الثلاثين من آذار الماضي في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.



وجاء في بيان الهيئة: "نوجّه التحيّة لصمود أهلنا بالداخل الصامد عام 1948، وانطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ الجمعة القادمة يوم 1-6-2018، هي جمعة "من غزّة إلى حيفا.. وحدة دم و مصير مشترك".



في السياق ذاته دعا الحراك الشبابي في حيفا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للمشاركة في المسيرة، التي ستنطلق في تمام السادسة والنصف بتوقيت غرينتش في قلب المدينة تحت عنوان اغضب مع غزة دعما وإسنادا للتظاهرات، التي تنطلق كل جمعة قرب حدود قطاع غزة.



وقال الحراك الشبابي الحيفاوي في بيان مقتضب: "إن نداء غزّة للتظاهر من غزّة إلى حيفا خطوة واحدة مهمّة وجذريّة في الطريق الذي بدأنا السير فيه".



وأضاف البيان:"لسنوات طويلة واجه شعبنا جميع أشكال الجريمة الإسرائيليّة ولعلّ أخطر ما واجهه شعبنا في الداخل "أراضي 1948" السعي الصهيونيّ إلى تقسيمنا" تقسيم فلسطين" وقطعنا عن إخوتنا اللاجئين المهجّرين من الوطن ومحاولة إقناعنا بأنّنا لسنا جزءًا من الشعب الفلسطيني ومحاولة سلب حقّنا في أن نعيش مستقبلًا واحدًا مشتركًا حرًّا وكريمًا في كل بلادنا".



ومن المتوقع، أن تشتعل المواجهات عند حدود قطاع غزة في وقت ستنطلق التظاهرات ظهر اليوم من كافة أنحاء قطاع غزة إلى النقاط الحدودية التي يتمركز عندها الجيش الإسرائيلي الذي اعلن في وقت سابق أن لديه أوامر من المستوى العسكري بإطلاق النار حال اقتراب المتظاهرين من السياج الحدودي أو تعريض حياة الجنود للخطر ومحاولة التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض في 30 آذار المنصرم،، حيث استشهد 118 فلسطينياً وأصيب أكثر من 13 ألف جريح جريح بالرصاص الحي والاختناق بينهم 400 بحالة خطرة، جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة الكبرى.