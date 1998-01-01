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جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة

الجمعة 01 يونيو 2018 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة



رام الله/سما/

داهمت قوات الاحتلال مناطق واسعة في الضفة الغربية وخاصة محافظة الخليل، إذ اعتقلت الليلة نائبا في المجلس التشريعي عن حركة حماس واستدعت أسيرا محررا، وداهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما وقعت مواجهات عدة بين الشبان وقوات الاحتلال في مختلف مناطق الاقتحامات.

ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي الدكتور "إبراهيم أبو سالم" من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منازل كل من نبيه ومحسن الشرباتي وفتشتها بحثا عن مالك نبيل الشرباتي، غير أنه لم يكن يتواجد في المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد صادق القواسمة وأبنائه مازن القواسمة وأسامة القواسمة، ومنزلي الأسيرين حازم وحاتم القواسمي في مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين المحررين أنور عبد الرحيم حرب في بيت أولا ومحمود الشروف في نوبا، حيث سلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، كما اقتحم أيضا منزل المواطن صالح عواد في مدينة يطا، واندلعت مواجهات مع الشبان في المنطقة.

وفي السياق جرت مواجهات عديدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المناطق تزامنا مع الحملة التي ينفذها الاحتلال في البلدات والمدن الفلسطينية.

فقد دارت مواجهات عنيفة في منطقة الحريقة والكسارة بالمنطقة الجنوبية بالخليل أثناء اقتحام قوة من جيش الاحتلال لحي الحريقة، حيث قام بإطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المنازل.

و تصدى عدد من الشبان لقوات الاحتلال المتمركزة في منطقة الحاووز الثاني في مدينة الخليل، حيث رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما جرى إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت في المنطقة.

#احتلال #اقتحام

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