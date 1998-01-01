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مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين

الجمعة 01 يونيو 2018 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين



وكالات

أجل مجلس الأمن التصويت على مسودة قرار كويتي بشأن إنشاء آلية حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت مصادر صحفية إن التصويت تأجل من مساء الخميس وحتى اليوم الجمعة، وذلك بعد أن طلبت واشنطن إدخال تعديلات على مشروع القرار.

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم أعضاء المجلس تقريرا خلال 30 يوما من اعتماد القرار بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية للفلسطينيين.

وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، "إن فلسطين ترفض التعديلات الاميركية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية كونها معادية لشعبنا".

واشار منصور، فجر اليوم الجمعة، الى ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا في مجلس الامن لتأجيل التصويت على مشروع قرار توفير حماية دولية لشعبنا، بعد سعيها الى اجراء تعديلات عليه.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي الذي قدم مشروع القرار: "تلقينا تعديلات متأخرة للغاية من دولة عضو، لكن يتعين علينا النظر فيها" وذكر أن التعديلات قدمتها الولايات المتحدة.

واعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي مساء امس الخميس ان بلادها ستستخدم "حتما الفيتو"  ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت الى مجلس الامن الدولي ويدعو الى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان السفير منصور قد رجح أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مساء الخميس أو الجمعة على أبعد تقدير.

وأوضح منصور، لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الموعد الدقيق للتصويت سيتحدد بناء على جدول أعمال المجلس وتوفر متسع من الوقت لذلك.

وأضاف، إن مشروع القرار في جوهره يدعو لتوفير الحماية للمدنيين، معربا عن أمله بأن يتحمل المجلس مسؤولياته، وأن لا يتم تعطيل المشروع بفيتو أميركي.

وقال منصور، "إنه في حال عرقلة الولايات المتحدة للقرار فان لدينا خيارات أخرى كالتوجه للجمعية العامة على أن يتم الافصاح عن ذلك في حينه".

 

#مجلس الامن #حماية #فلسطينيين

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