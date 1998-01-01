جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ



*عليك أن تقول ذلك ببساطة وبصدق: إنهم على حق. ليس لديهم خيار سوى المحاربة باجسامهم وممتلكاتهم وأسلحتهم ودمائهم من أجل حريتهم. ليس لديهم خيار آخر سوى القسام وقذائف الهاون. لا توجد طريقة مفتوحة لهم إلا العنف أو الاستسلام. ليس لديهم أي وسيلة لخرق سياج سجنهم من دون قوة ، وقوتهم بدائية ومثير للشفقة ، وتلامس القلوب تقريبا. إن الأمة التي تناضل من أجل الحرية بالطائرات الورقية ، والأنفاق ، والمرايا ، والإطارات ، والمقصات ، وقنابل المولوتوف ، وقذائف الهاون ، وأنابيب القسام ، أمام آلة الحرب المتطورة في العالم ، هي بلا أمل. لكن ليس لديهم أي فرصة أخرى لتغيير وضعهم ، باستثناء أسلحتهم البائسة.*

*عندما يكونون هادئين ، لا تهتم إسرائيل والعالم بمصيرهم. وحده القسام يعيد كارثتهم إلى الوعي. متى تسمع عن غزة في إسرائيل؟ فقط عندما تطلق غزة النار. لذلك ليس لديهم خيار سوى اطلاق النار. لذلك ، فإن إطلاق النار مبرر ، حتى لو كان يضر بالمدنيين الأبرياء ، ويرهب ويخيف سكان الجنوب ، وهو أمر لا يحتمل بالنسبة لإسرائيل ، وهي محقة في ذلك. ليس لديهم أسلحة أكثر دقة ، وبالتالي لا يمكن لومهم على إيذاء المدنيين: معظم قذائفهم تقع في مناطق مفتوحة ، حتى من دون نيتهم. من الصعب إلقاء اللوم عليهم لإطلاق النار في روضة أطفال ، فهم يفضلون بالتأكيد سلاحًا دقيقًا يهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية ، كما تفعل إسرائيل ، والذي ، بالمصادفة ، يضر بالكثير من الأطفال.*

*من الواضح أن عنفهم قاسي ، شأنه في ذلك شأن اي عنف. لكن ما هو الخيار امامهم؟ أي محاولة مترددة للذهاب في اتجاه آخر ، الهدنة ، التغيير في القيادة أو المواقف ، واجهت على الفور بالإلغاء والرفض الإسرائيلي التلقائي. في إسرائيل يؤمون بهم فقط عندما يطلقون النار. هناك مجموعة مراقبة واضحة: الضفة الغربية. هناك لا حماس ولا القسام ، بالكاد بقايا الإرهاب ، ماذا سيحدث لأبو مازن وشعبه؟*

*إنهم على حق ، لأنه بعد كل الانحرافات والمراوغات والأكاذيب للدعاية الإسرائيلية ، لا يمكن لأي شيء أن يحجب حقيقة أنهم قد ألقي بهم في قفص ضخم لبقية حياتهم. حصار لا يصدق ، 11 عاما دون انقطاع ، وهو أكبر جريمة حرب في هذا المجال. لا يمكن لأي دعاية إخفاء هويتهم - ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. يعيش معظمهم في قطاع غزة لأنهم لاجئين من "إسرائيل". طردت إسرائيل أجدادهم من قراهم وأراضيهم. وفر آخرون من تهديدها ، ثم لم يُسمح لهم بالعودة ، وهي جريمة خطيرة مثل الترحيل.*

*كل قراهم دمرت وخربت . لقد عاشوا لمدة 20 سنة تحت الحكم المصري ، و 50 سنة أخرى تحت الاحتلال الإسرائيلي ، والتي استمرت قاسية معهم بطرق مختلفة. عندما غادرت إسرائيل غزة لاحتياجاتها ، فرضت حصاراً عليها ، وازداد مصيرها سوءاً. لم يكونوا أحرارًا حتى يومًا واحدًا في حياتهم. وليس هناك أي أمل لهم. ولا حتى للأطفال فيها. وهم يعيشون في قطعة الأرض الأكثر كثافة سكانية في العالم ، والتي أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تكون صالحة للحياة البشرية بعد عام ونصف*.

*هم اخر المقاتلين للاحتلال الاسرائيلي. في حين أن معظم الضفة الغربية المحتلة تعمل كما لو أنها استسلمت ، فإن غزة لا تستسلم. كانوا دائما أكثر تصميما وشجاعة من إخوانهم في الضفة الغربية ، ربما بسبب معاناتهم الكبيرة. لا يوجد إسرائيلي واحد يستطيع تخيل حياته في غزة. معنى النمو في واقعهم. كل شيء قيل عنه ، ولا أحد متحمس. لديهم حكومة صعبة وغير ديمقراطية ، لكن إسرائيل لا تستطيع لوم حماس. الضفة الغربية لديها حكومة أكثر اعتدالاً ، وإسرائيل لا تفعل شيئاً لإنهاء الاحتلال هناك.*

*في الأسابيع الأخيرة دفنوا 118 شخصاً - أي ، من حيث حجم السكان ، مثل 500 قتيل هنا عندنا ، وهم الى الابد لن يتوقفوا يتوقفوا عن القتال.الحق معهم .*