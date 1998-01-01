أبو الهول: فريق "أمريكي صهيوني" حتى النخاع يضع ملامح صفقة القرن ولن يكون هناك طرف عربي يقبل بها

قناة الغد

استبعد الكاتب المصري أشرف أبو الهول، أن تكون صفقة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية عرضها، مهما أضيف إليها من تعديلات "إيجابية".

وقال أبو الهول في تصريحات ل قناة الغد، "لا اعتقد أن أي تعديلات تجري على مثل هذه الصفقة يمكن ان تكون مؤثرة، لان الصفقة لا يتم وضع ملامحها بالتشاور مع الجانب العربي، لأنها تُرسم ثم ستعرض".

وأضاف ان "الذي يدل على أن المسألة لابد ان تحاط بقدر كبير من التشاؤم هو من الذي يضع ملامح هذه الصفقة ؟؟، من يضع ملامح هذه الصفقة هو فريق امريكي صهيوني حتى النخاع، ديفيد فريدمان وجرينبلات وكوشنير كل هذا الفريق هو تربى وعاش متحيزا لاسرائيل ويرى ان اسرائيل مظلومة وان القدس بها الهيكل وان الفلسطينيين اغتصبوا الارض ولن يعطوا الفلسطينيين حقهم".

وأردف "لا أتمنى أن تحرج الولايات المتحدة نفسها وتعرض الصفقة، لأنه لن يكون هناك أي طرف عربي او مسلم يقبل بمثل هذه الصفقة".

وأكد أبو الهول أن "أي صفقة ستعلن ستكون مُعيبة (..) وسيضيع الكثير من الوقت حتى تنتهي فترة رئاسة دونالد ترامب لأنه لا أمل في هذه الادارة الامريكية الحالية"، على حد قوله.

وذكر الكاتب المصري، أنه في الأيام الأخيرة كان الحديث يدور على أن صفقة القرن يجري تعديلها لصالح إسرائيل مرّة اخرى، ولم يكتفوا بما ذكر في الماضي بأن العاصمة الفلسطينية ستكون في ابو ديس او مكان اخر خارج القدس، بل الان يدور الحديث عن أن مدينة الخليل سيتم ضمها لإسرائيل ولن يكون هناك تبادل اراضي، الاراضي ستأخذ من الفلسطينيين لإسرائيل".