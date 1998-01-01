هآرتس: الفلسطينيون على حق وعندما يطلقون النار نستمع إليهم

وكالات / سما /

جدعون ليفي | هآرتس: - عليك أن تقول ذلك ببساطة وبصدق: إنهم على حق. ليس لديهم خيار سوى المحاربة بأجسامهم وممتلكاتهم وأسلحتهم ودمائهم من أجل حريتهم. ليس لديهم خيار آخر سوى القسام وقذائف الهاون. لا توجد طريقة مفتوحة لهم إلا "العنف" أو الاستسلام. ليس لديهم أي وسيلة لخرق سياج سجنهم من دون قوة، وقوتهم بدائية ومثيرة للشفقة، وتلامس القلوب تقريبا.

إن الأمة التي تناضل من أجل الحرية بالطائرات الورقية، والأنفاق، والمرايا، والإطارات، والمقصات، وقنابل المولوتوف، وقذائف الهاون، وأنابيب القسام، أمام آلة الحرب المتطورة في العالم، هي بلا أمل. لكن ليس لديهم أي فرصة أخرى لتغيير وضعهم، باستثناء أسلحتهم البائسة.

عندما يكونون هادئين، لا تهتم "إسرائيل" والعالم بمصيرهم. وحده القسام يعيد كارثتهم إلى الوعي. متى تسمع عن غزة في "إسرائيل"؟ فقط عندما تطلق غزة النار. لذلك ليس لديهم خيار سوى إطلاق النار. لذلك، فإن إطلاق النار مبرر، "حتى لو كان يضر بالمدنيين الأبرياء"، ويرهب ويخيف سكان الجنوب، وهو أمر لا يحتمل بالنسبة لإسرائيل، وهي محقة في ذلك. ليس لديهم أسلحة أكثر دقة، وبالتالي لا يمكن لومهم على إيذاء المدنيين: معظم قذائفهم تقع في مناطق مفتوحة، حتى من دون نيتهم. من الصعب إلقاء اللوم عليهم لإطلاق النار في روضة أطفال، فهم يفضلون بالتأكيد سلاحًا دقيقًا يهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية، كما تفعل "إسرائيل"، والذي، بالمصادفة، يضر بالكثير من الأطفال.

من الواضح أن عنفهم قاسٍ، شأنه في ذلك شأن أي عنف. لكن ما هو الخيار أمامهم؟ أي محاولة مترددة للذهاب في اتجاه آخر، الهدنة، التغيير في القيادة أو المواقف، واجهت على الفور بالإلغاء والرفض الإسرائيلي التلقائي. هناك مجموعة مراقبة واضحة: الضفة الغربية. هناك لا حماس ولا القسام، بالكاد بقايا "الإرهاب"، ماذا سيحدث لأبو مازن وشعبه؟

إنهم على حق، لأنه بعد كل الانحرافات والمراوغات والأكاذيب للدعاية الإسرائيلية، لا يمكن لأي شيء أن يحجب حقيقة أنهم قد ألقي بهم في قفص ضخم لبقية حياتهم. حصار لا يصدق ، 11 عاما دون انقطاع، وهو أكبر جريمة حرب في هذا المجال. لا يمكن لأي دعاية إخفاء هويتهم - ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. يعيش معظمهم في قطاع غزة لأنهم لاجئين من "إسرائيل". طردت "إسرائيل" أجدادهم من قراهم وأراضيهم. وفر آخرون من تهديدها، ثم لم يُسمح لهم بالعودة، وهي جريمة خطيرة مثل الترحيل.

كل قراهم دمرت وخربت. لقد عاشوا لمدة 20 سنة تحت الحكم المصري، و50 سنة أخرى تحت الحكم الإسرائيلي، والتي استمرت قاسية معهم بطرق مختلفة. عندما غادرت "إسرائيل" غزة لاحتياجاتها، فرضت حصاراً عليها، وازداد مصيرها سوءاً. لم يكونوا أحرارًا حتى يومًا واحدًا في حياتهم. وليس هناك أي أمل لهم. ولا حتى للأطفال فيها. وهم يعيشون في قطعة الأرض الأكثر كثافة سكانية في العالم، والتي أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تكون صالحة للحياة البشرية بعد عام ونصف.

هم آخر المقاتلين لإسرائيل. في حين أن معظم الضفة الغربية تعمل كما لو أنها استسلمت، فإن غزة لا تستسلم. كانوا دائما أكثر تصميما وشجاعة من إخوانهم في الضفة الغربية، ربما بسبب معاناتهم الكبيرة. لا يوجد إسرائيلي واحد يستطيع تخيل حياته في غزة. معنى النمو في واقعهم. كل شيء قيل عنه، ولا أحد متحمس. لديهم حكومة "صعبة وغير ديمقراطية"، لكن "إسرائيل" لا تستطيع لوم حماس. الضفة الغربية لديها حكومة أكثر اعتدالاً ، و"إسرائيل" لا تفعل شيئاً لإنهاء الاحتلال هناك.

في الأسابيع الأخيرة دفنوا 118 شخصاً - أي ، من حيث حجم السكان، مثل 500 قتيل هنا عندنا، وهم إلى الأبد لن يتوقفوا يتوقفوا عن القتال. الحق معهم.