بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

غزة / سما /

عادت عدة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل عصر اليوم الخميس بعد تعطلها لعدة أيام.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة الكهرباء ان خط 7 المغذي للمحافظة الوسطى عاد للعمل في الساعة الخامسة مساء فيما عاد خط 8 المغذي لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة للعمل في الساعة السادسة.

وتوقع ثابت ان يعود خط 11 المغذي لنفس المحافظة غدا بعد اكمال الاصلاحات في الجانب الاسرائيلي.



وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، أصدر تعليماته لشركة الكهرباء الحكومية، بإصلاح الأضرار التي لحقت بمحطة الطاقة التي تزوّد قطاع غزة بالكهرباء، حتى مساء الخميس. وكانت الأضرار قد لحقت بالمحطة، جراء تعرّضها لصواريخ أطلقت من قطاع غزة.