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رأفت يدين مصادقة جيش الاحتلال على بناء الاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

الخميس 31 مايو 2018 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت مصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على بناء (1500) وحدة سكنية في المستعرات الاستيطانية المقامة على أراضي شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "ان محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وعدد من وزراءه المتطرفين تكريس وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والمصادقة على  بناء (300) وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستوطنات معزولة تقع خارج حدود الكتل الاستيطانية ما هو الا تأكيد على إصرار الحكومة الاسرائيلية  في مواصلة انتهاك جميع قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والتي كان اخرها قرار مجلس الامن رقم (2334) الذي اكد على عدم شرعية وقانونية كل المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة".

وطالب رأفت جميع المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على هذه الإجراءات الاستعمارية التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف التي تنظم العلاقة ما بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال.

وفي نهاية تصريحه دعا رأفت المجتمع الدولي الى فرض عقوبات على إسرائيل من اجل الزامها بالتقيد بالقرارت والاتفاقيات الدولية وتنفيذها بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري لكل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عدوانها عام 1967 وتمكين شعبنا من تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وتامين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم عملا بالقرار الدولي رقم 194.

#صالح رأفت

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