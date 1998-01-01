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تركيا تقدم مساعدات اضافية لفلسطين بقيمة 10 مليون دولار

الخميس 31 مايو 2018 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تقدم مساعدات اضافية لفلسطين بقيمة 10 مليون دولار



غزة / سما /

قدمت تركيا إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 2018، 10 ملايين إضافية عن التبرعات الطوعية التي كانت تقدمها كل عام.

ووفق بيان صادر عن الخارجية التركية أوردته وكالة "الأناضول"، فإن أنقرة قامت بتحويل المبلغ المذكور إلى أونروا التي تعاني أزمة مالية في الوقت الحاضر.

وأوضح أن تركيا كانت تقدم كل عام للأونروا تبرعات طوعية، وأنها قدمت المبلغ الإضافي كي لا تتعرض الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، إلى التوقف.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة تواصل تقديم المساعدات للأونروا في مجالات أخرى، مشيرةً إلى أنها رفعت كمية الدقيق المقدمة للوكالة هذا العام، لتصل إلى 26 ألف طن.


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