اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

رام الله / سما /

اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر حزيران/6- 2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/6/2018 وعلى اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:



لتر سولار: 6.07 شيكل



لتر بنزين 95: 6.39 شيكل



لتر بنزين 98: 7.10 لتر شيكل



لتر كاز: 6.07 شيكل



اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة



اسطوانة غاز (12 كغم) 60/ اسطوانة



اسطوانة غاز (48 كغم) 240/ اسطوانةكما اعلنت ان سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.59) شيكل اسرائيلي، اما سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

