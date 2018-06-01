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اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

الخميس 31 مايو 2018 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران



رام الله / سما /

اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر حزيران/6- 2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/6/2018 وعلى اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

لتر سولار: 6.07 شيكل

لتر بنزين 95: 6.39 شيكل

لتر بنزين 98: 7.10 لتر شيكل

لتر كاز: 6.07 شيكل

اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 60/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 240/ اسطوانةكما اعلنت ان سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.59) شيكل اسرائيلي، اما سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.
 

#المحروقات #اسعار

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