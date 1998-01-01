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نادي الأسير: قرار بالإفراج عن المعتقلة خولة الشحاتيت دون النظر بالقضية

الخميس 31 مايو 2018 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال أبلغته  قراراها بالإفراج عن المعتقلة المصابة خولة الشحاتيت.

وأضاف المحامي الحاج أن القرار جاء قبل موعد الجلسة المقررة للنظر في قضيتها يوم الأحد القادم، مؤكداً على أن هذا القرار يُسقط إدعاء قوات الاحتلال ومبرراتهم التي ساقوها حول أسباب إطلاق النار على الفتاة الشحاتيت واعتقالها لاحقاً، مشيراً إلى أن هذا القرار هو عملياً محاولة للتنصل من مسؤوليته عما حدث.

وأشار المحامي إلى أن الفتاة الشحاتيت ما تزال ترقد في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي وهي مصابة في ساقها اليمنى وقد أجريت لها عملية ووضعها مستقر.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة الشحاتيت عقب إطلاق النار عليها قبل أربعة أيام في حي شعفاط في القدس، وعقدت لها جلسة في اليوم التالي وقررت المحكمة تمديد اعتقالها استناداً على إدعاءات قوات الاحتلال.  

وفي هذا الإطار اعتبر نادي الأسير أن هذه الجريمة تُضاف إلى القائمة الطويلة للجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال، وأكد على أنه سيتقدم بشكوى باسم المعتقلة ضد الجنود.

#نادي الأسير

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