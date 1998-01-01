الأسير شواهنة يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل الأسير ضرغام حسني شواهنة (40 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين, اليوم الخميس، عامه الثالث عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني منتصر سمور ، أن الأسير شواهنة اعتقل عام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة 33 عامًا بحجة مقاومة الاحتلال .

وقال طلعت شقيق الأسير شواهنة ، أن شقيقه المعتقل في "ريمون" يعاني منذ فترة طويلة من وجع في المعدة والأسنان وتماطل سلطات الاحتلال معالجته وتكتفي فقط على إعطائه أقراص من المهدئات، مشيرا الى أنه وأشقائه محرومين من زيارته، وذلك في سياق سياسة العقاب التعسفي وبحجة أنهم كانوا معتقلين في سجون الاحتلال.

وأكد ثبات العائلة وصبرها وصمودها, حتى تحريره وتحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال