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سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

الخميس 31 مايو 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي



رام الله / سما /

استقبل محافظ سلطة النقد عزام الشوا وفدا رفيع المستوى من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي بحضور السيد مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د.رياض أبو شحادة، وقد رحب معالي المحافظ بالوفد، وأشاد بالعلاقة الوطيدة بين سلطة النقد وبنك السويد المركزي.

وتأتي هذه الزيارة الفنية بهدف الاطلاع على بيئة ونظم واطار الاستقرار المالي والاجراءات المطبقة من قبل سلطة النقد لتعزيز الاستقرار المالي والمؤشرات الخاصة بذلك. حيث قدم الخبراء أيضا عرضا بحضور مدراء ومسؤولي سلطة النقد حول تجربة بنك السويد المركزي في مجال الاستقرار المالي، ويشار الى ان بنك السويد من البنوك المركزية العريقة حيث انه تم الاحتفال مؤخرا بمرور 350 سنة على تأسيسه.

#سلطة النقد #عزام الشوا

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