(فدا) يثمن موقف الكويت في مجلس الأمن

رام الله / سما /

رحب سعدي أبو عابد عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بالموقف القومي لدولة الكويت الشقيقة، التي عودتنا دوماً على مواقفها الداعمة لقضيتنا الوطنية، وليس آخرها إفشال مشروع قرار الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي الهادف إلى إدانة شعبنا الفلسطيني ونعته بالإرهاب.

وأكد أبو عابد أن شعبنا لم ولن ينسى مواقف الكويت الداعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي إسناد قضية شعبنا العادلة وحقه في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة، وهذا مثار فخر واعتزاز دائم من قبل الكل الفلسطيني لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً.