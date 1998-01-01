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رسمياً .. زيدان يصدم الجميع ويعلن رحيله عن ريال مدريد !

الخميس 31 مايو 2018 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. زيدان يصدم الجميع ويعلن رحيله عن ريال مدريد !



وكالات / سما /

فجر الفرنسي زين الدين زيدان مفاجأة من العيار الثقيل باستقالته من تدريب ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل.

 

وطلب زيدان صباح اليوم الخميس من الصحفيين الحضور مؤتمر صحفي دون توضيح السبب، وخلال المؤتمر أعلن زيزو تقديم استقالته لإدارة النادي لرغبته بالرحيل.

وقال زيدان “أنا أحب ريال مدريد والرئيس إلى حد كبير، لقد اتخذت قرار عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لريال مدريد في لحظة صعبة”.

وتابع “لكن هذا الفريق يحتاج إلى التغيير من أجل الحفاظ الفوز، هذا هو السبب الذي جعلني أتخذ هذا القرار رغم أنني كنت بحاجة لخطاب آخر”.

من جانبه أعرب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن اندهاشه من قرار زيدان المفاجئ، وأردف قائلاً “أريد أن أشكره على كل تفانيه وعلى كل ما فعله للنادي، هذا ليس وداعاً، سنراك قريباً، لكن إذا كان بحاجة إلى استراحة، فهو يستحقها بالطبع”.

 

وتابع “بعد الفوز بدوري الأبطال، فهذا قرار غير متوقع أبداً، ولكن يجب أن نحترم القرار رغم أنه سبب لي صدمة كبيرة عندما علمت، كان بودي إقناعه لكنني أعرف كيف يفكر زيدان”.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

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