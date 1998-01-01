الديمقراطية ترحب بالمواقف الشجاعة للكويت اتجاه حقوق شعبنا الفلسطيني

رام الله / سما /

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالمواقف الشجاعة لدولة الكويت حكومةً وشعباً في مجلس الأمن الدولي، اتجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأدانت الجبهة انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدائها لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الاحتلال والاستيطان، واستكمال إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية وتفعيل الشكاوي ضد مرتكبيها، بما في ذلك الاعتقال الجماعي في السجون الإسرائيلية، وحصار قطاع غزة والحروب العدوانية ضده، وجرائم القتل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية.