لاجدول واضح لتوزيع الكهرباء وسيتم اصلاح الخطوط الإسرائيلية اليوم

غزة / سما /

علنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الخميس، عن عدم وجود جدول واضح للكهرباء حالياً نتيجة الارباك الكبير، جراء العجز في الكهرباء بعد تعطل في إمدادات المستلمة من الاحتلال منذ يومين.

وقالت الشركة خلال نشرتها اليومية ان العجز نتج عن تعطل خطي 11-8 المغذيان لمحافظة خانيونس، وخط رقم 7 المغذي للمحافظة الوسطى.

وتوقعت شركة التوزيع ان يتم اصلاح جميع الخطوط "الإسرائيلية" المغذية لقطاع غزة اليوم .

وبينت شركة التوزيع ان مجموع الطاقة المتوفرة 104 ميجاوات منها 84 ميجاوات من الخطوط "الإسرائيلية" و20 من محطة توليد الكهرباء ، في حين بلغ العجز 396 ميجا وات.