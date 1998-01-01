جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

‫10 نصائح لصحة أسنانك برمضان‬

الخميس 31 مايو 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫10 نصائح لصحة أسنانك برمضان‬



وكالات / سما /

الدكتور ناصر فودا على أهمية ‫العناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان من أجل التخلص من رائحة الفم ‫الكريهة "البخر" والتمتع بنفس منعش.

‫ويقدم اختصاصي أمراض وجراحة اللثة النصائح ‫التالية للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال الشهر الكريم:

1- تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور.

2- استخدام مكشطة اللسان أو منظف خاص للتخلص من بقايا الطعام العالق في ‫اللسان.

3- يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أطقم الأسنان تنظيفها جيدا ‫بالأقراص الخاصة التي تذوب في المياه، قبل ارتدائها خلال وقت ‫الصيام.

4- تجنب المأكولات التي تترك أثرا في الفم، مثل حلوى التوفي والشوكولاته.

5- شرب كمية كبيرة من المياه كلما سنحت الفرصة.

6- يجب شطف الفم بالماء أو باستخدام غسول الفم. ويمكن أيضا استخدام ‫المسواك لتنظيف الأسنان.

7- تجنب تناول المواد التي تسبب الجفاف كالكافيين والملح، مع ‫تقليل استهلاك السكر.

8- تناول الفواكه والخضراوات المسلوقة في وقت الإفطار.

9- استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بمعدل مرتين ‫يوميا؛ فهو يعمل على تقوية الأسنان ويمنع ظهور ونمو التسوس.

10- الحرص على زيارة طبيب الأسنان بانتظام والحفاظ على الممارسات ‫السليمة التي ينصح بها الأطباء.

#نصائح #الأسنان

أخبار ذات صلة

10 عادات خاطئة قد تدمر أسنانك

أطعمة تنظف أسنانك في رمضان

7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن أسنانك

فيديو| بيضي أسنانك بهذه الوصفات الطبيعية

وصفة سحرية لتبييض أسنانك خلال ساعة بورق الألمنيوم

معجون أسنان لصحة الأظافر

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف .. هكذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

تل ابيب : الجولة القتالية القادمة على الأبواب اذا لم تحل مشاكل غزة

صور: ابنة ملك السعودية الراحل على غلاف مجلة موضة فرنسية

صحيفة أمريكية: هذا مصدر شائعة وفاة بن سلمان..وبرقية ملكية مفبركة عن جنازته

شاهد الصور : السعودية تشتري بيت جاكلين كيندي بـ43 مليون دولار

الكويت تعيق إصدار بيان وزعته واشنطن في مجلس الأمن لإدانة حماس

شاهد..عهد كامل … ممثلة سعودية في بطولة فيلم أميركي

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

"هآرتس": "إسرائيل" تنظر إلى حماس كشريك دون حوار مباشر

رواتب -ارشيفية

صرف دفعة مالية لموظفي غزة الأحد المقبل

قصف غزة -ارشيفية

خبير دولي : انفجار غزة حتمي

قصف غزة -ارشيفية

الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة

ميلادينوف- ارشيف

ملادينوف: لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى

الاتصالات الفلسطينية