‫10 نصائح لصحة أسنانك برمضان‬

وكالات / سما /

الدكتور ناصر فودا على أهمية ‫العناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان من أجل التخلص من رائحة الفم ‫الكريهة "البخر" والتمتع بنفس منعش.

‫ويقدم اختصاصي أمراض وجراحة اللثة النصائح ‫التالية للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال الشهر الكريم:

1- تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور.

2- استخدام مكشطة اللسان أو منظف خاص للتخلص من بقايا الطعام العالق في ‫اللسان.

3- يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أطقم الأسنان تنظيفها جيدا ‫بالأقراص الخاصة التي تذوب في المياه، قبل ارتدائها خلال وقت ‫الصيام.

4- تجنب المأكولات التي تترك أثرا في الفم، مثل حلوى التوفي والشوكولاته.

5- شرب كمية كبيرة من المياه كلما سنحت الفرصة.

6- يجب شطف الفم بالماء أو باستخدام غسول الفم. ويمكن أيضا استخدام ‫المسواك لتنظيف الأسنان.

7- تجنب تناول المواد التي تسبب الجفاف كالكافيين والملح، مع ‫تقليل استهلاك السكر.

8- تناول الفواكه والخضراوات المسلوقة في وقت الإفطار.

9- استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بمعدل مرتين ‫يوميا؛ فهو يعمل على تقوية الأسنان ويمنع ظهور ونمو التسوس.

10- الحرص على زيارة طبيب الأسنان بانتظام والحفاظ على الممارسات ‫السليمة التي ينصح بها الأطباء.