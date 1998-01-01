‫10 نصائح لصحة أسنانك برمضان‬

الدكتور ناصر فودا على أهمية العناية بالفم والأسنان خلال شهر رمضان من أجل التخلص من رائحة الفم الكريهة "البخر" والتمتع بنفس منعش.
ويقدم اختصاصي أمراض وجراحة اللثة النصائح التالية للحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال الشهر الكريم:
1- تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور.
2- استخدام مكشطة اللسان أو منظف خاص للتخلص من بقايا الطعام العالق في اللسان.
3- يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أطقم الأسنان تنظيفها جيدا بالأقراص الخاصة التي تذوب في المياه، قبل ارتدائها خلال وقت الصيام.
4- تجنب المأكولات التي تترك أثرا في الفم، مثل حلوى التوفي والشوكولاته.
5- شرب كمية كبيرة من المياه كلما سنحت الفرصة.
6- يجب شطف الفم بالماء أو باستخدام غسول الفم. ويمكن أيضا استخدام المسواك لتنظيف الأسنان.
7- تجنب تناول المواد التي تسبب الجفاف كالكافيين والملح، مع تقليل استهلاك السكر.
8- تناول الفواكه والخضراوات المسلوقة في وقت الإفطار.
9- استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بمعدل مرتين يوميا؛ فهو يعمل على تقوية الأسنان ويمنع ظهور ونمو التسوس.
10- الحرص على زيارة طبيب الأسنان بانتظام والحفاظ على الممارسات السليمة التي ينصح بها الأطباء.