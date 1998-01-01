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الحمد الله يبحث مع ميلادينوف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة

الخميس 31 مايو 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد الحمد الله خلال اللقاء على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا.

وجدد الحمد الله دعوته الامم المتحدة إلى دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.  

#الحمد الله #ميلادينوف

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