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وفد من مؤسسة لجان العمل الصحي يختتم زيارة إلى برشلونة

الخميس 31 مايو 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

زار وفد من مؤسسة لجان العمل الصحي ضم كل من المديرة العامة للمؤسسة شذى عودة وخواني رشماوي من دائرة العلاقات العامة وحنان أبو غوش مديرة برنامج صحة المرأة مدينة برشلونة الإسبانية بدعوة من مؤسسة هيليا ولمدة خمسة أيام، جرى خلالها إطلاع مؤسسات وبرلمانيين على الواقع في فلسطين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي بما في ذلك إعتداءاته الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إنطلاق مسيرات العودة السلمية وما نتج عن من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان جراء عمليات القتل والاستهداف للمدنيين العزل وأطقم المؤسسات الإنسانية العاملين في الصحة والإسعاف. كما جرى التطرق لمعاناة النساء الفلسطينيات من إنتهاكات يومية يومية لحقوقهن الصحية والحياتية.

وتضمنت جولة  وفد العمل الصحي مجموعة من اللقاءات وورش العمل على المستويين الرسمي وغير الرسمي، حيث تم لقاء مجموعة من البرلمانيين ووضعهم في صورة الوضع السياسي الفلسطيني وإنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بالإضافة لعقد لقاء مع التعاون الإسباني تم فيه تسليط الضوء على أنشطة وبرامج العمل في مؤسسة لجان العمل الصحي وبرنامج صحة المرأة المدعوم من التعاون الإسباني. وجرى عقد لقاء مع بلدية برشلونة إستعرضت فيه الوقائع على الأرض في فلسطين نتيجة الاحتلال وممارساته مع دراسة أفاق التعاون بين المؤسسة والبلدية  في مجال الصحة العامة.

وعلى المستوى غير الرسمي، عقد لقاء مع مجموعة من المؤسسات النسوية والأهلية ومجموعة من الناشطين والناشطات لوضعهم في صورة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري، وتطرق الوفد كذلك لتجربة مؤسسة لجان العمل الصحي في العمل في مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتقدم الذي أحرزته المؤسسة من خلال برامجها في هذا المجال. وشاركت المؤسسة خلال زيارتها في وقفة تضامنية مع نساء العالم اللواتي يعانين من ظلم وقهر سياسي أو إجتماعي قدمت خلالها كلمة ورسالة من النساء الفلسطينيات تؤكد على مطالبهن بالتحرر والاستقلال والتضامن الدولي ودعم تحقيقهن للحقوق الاجتماعية.

وفي نهاية الجولة شكرت شذى عودة مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي المستضيفين للوفد  وأكدت على أهمية عمق العلاقة الاستراتيجية مع مؤسسة هيليا الإسبانية.

#لجان العمل الصحي

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