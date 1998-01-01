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صور: ابنة ملك السعودية الراحل على غلاف مجلة موضة فرنسية

الخميس 31 مايو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: ابنة ملك السعودية الراحل على غلاف مجلة موضة فرنسية



الرياض / وكالات /

نشرت مجلة فرنسية مختصة بالموضة والمنوعات والأزياء صورا لابنة ملك السعودية السابق، عبد الله بن عبد العزيز.

وظهرت الأميرة هيفاء بنت عبد الله على غلاف مجلة "فوغ"، في عدة صور، وبأزياء مختلفة، وهي تركب السيارة، في إشارة إلى قرار السلطات بالسماح للمرأة بالقيادة، بعدما كانت محظورة لعقود طويلة.

وقالت المجلة إن الأميرة هيفاء ستظهر على غلاف العدد الخاص بشهر حزيران/ يونيو المقبل، وهو الشهر الذي يشهد بدء تطبيق قرار قيادة المرأة في السعودية.

وبحسب المجلة، فإن العدد سيكون خاصا بهذا القرار، ويحتفي بنساء المملكة، ويسلّط الضوء على إنجازاتهن المهمة.

وذكرت المجلة أن مصور الأزياء العالمي، بوو جورج، التقط هذه الصور للأميرة هيفاء بنت عبد العزيز في صحراء جدة.

ومن المتوقع أن يحتوي العدد القادم على حوار مطول مع الأميرة هيفاء بنت عبد الله.

ووضعت الأميرة هيفاء في إحدى الصور غطاء الرأس بشكل غير تام، ليظهر أكثر من نصف شعرها، فيما ارتدت في صورة أخرى قبعة كلاسيكية متناسقة مع الفستان الذي ارتدته في صحراء جدة.

يشار إلى أن المرأة في السعودية يمكنها قيادة السيارة بشكل قانوني بدءا من حزيران/ يونيو المقبل، في ظل التغيرات التي شهدتها المملكة في عهد محمد بن سلمان.



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#ملك السعودية #ابنة

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