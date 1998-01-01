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شاهد الصور : السعودية تشتري بيت جاكلين كيندي بـ43 مليون دولار

الخميس 31 مايو 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : السعودية تشتري بيت جاكلين كيندي بـ43 مليون دولار



الرياض / وكالات /

ذكر موقع شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية أن الحكومة السعودية أنفقت 43 مليون دولار على البيت الذي نشأت فيه جاكلين كيندي أوناسيس؛ زوجة رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون، لتستخدمه سفارة للرياض. 

ويشير التقرير،  إلى أنه تم شراء هذا العقار، الذي يطلق عليه اسم ميروود في ماكلين بولاية فيرجينيا، من مؤسس "إي أو أل" ستيف كيس، الذي اشترى البيت في عام 2005 بـ 24.5 مليون دولار. 

ويقول الموقع إنه "من غير المعلوم الكيفية التي سيتم فيها استخدام البيت، إلا أن المشتري الرسمي له هو السفارة السعودية في واشنطن، وربما استخدم مكانا لاستقبال المبعوثين والزوار السعوديين الكبار". 

ويفيد التقرير بأنه يعتقد أن "هذه الصفقة هي الأغلى لعقار في المنطقة، الذي بني في عام 1919، وكان مكان نشأة جاكلين بوفوار في الأربعينيات من القرن الماضي".

ويختم "سي أن بي سي" تقريره بالإشارة إلى أن البيت "يحتوي على حمام سباحة، وملعب للتنس، ومكان لممارسة اللياقة البدنية، فيما يمتد البيت الرئيسي على مساحة 23 ألف قدم مربع، وتم إصلاحه وإعماره من جديد".



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#السعودية #جاكلين كيندي

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