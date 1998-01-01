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حماس تثمن موقف الكويت أمام مجلس الأمن

الخميس 31 مايو 2018 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن موقف الكويت أمام مجلس الأمن



غزة / سما /

 ثمنت حركة حماس، اليوم الخميس، موقف دولة الكويت العربي الأصيل في إفشال إصدار مشروع قرار قدمته الإدارة الأميركية إلى مجلس الأمن يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دوليا، والذي تحاول فيه إدارة ترمب التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة.

وأشادت حركة حماس في تصريح صحفي لها، بموقف الكويت وروسيا وسائر المواقف الدولية التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الانحياز الأميركي والعدوان الإسرائيلي الظالم.

وأدانت الحركة المواقف الأمريكية المنحازة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي والتي تشجعه على ارتكاب مزيد من العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت كل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه واتخاذ القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

#الكويت #مجلس الأمن #حماس

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