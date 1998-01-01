اندلاع حرائق في كيبوتسات "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"كفار سعد"

غزة / سما /

اندلعت حرائق في عدة كيبوتسات إسرائيلية محاذية للحدود مع قطاع غزة بفعل إطلاق شبان طائرات ورقية حارقة.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الحرائق اندلعت في كيبوتسات "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"كفار سعد".

وأشار الموقع إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.

وفي ذات السياق أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شبان حاولوا إزالة السياج الشائك قبالة بلدة خزاعة إلى الشرق من خانيونس، دون وقوع إصابات.

فيما ضخّت القوات البحرية المياه العادمة تجاه 4 قوارب صيد قبالة سواحل مدينة غزة وحاصرتها دون معرفة مصيرها.