جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس عاجل "للمحكمة العليا" في القدس لاسترداد جثمان الشهيد عويسات

الخميس 31 مايو 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كامل الناطور صباح اليوم الخميس، التماس عاجل لما يسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس، وذلك للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عزيز عويسات، والمحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ تاريخ وفاته أي منذ 2018/5/20.

وقد تقدمت هيئة الأسرى في وقت سابق بطلب عاجل لما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع لتشريح وإستلام جثمان الشهيد الأسير عويسات، ووفقاً لنتائج عملية التشريح والتي تمت بتاريخ 2018/5/25 في معهد الطب العدلي الإسرائيلي أبو كبير، تبين بأن سبب الوفاة المباشر للأسير عويسات هو جلطة قلبية حادة أدت الى إستشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشهيد عويسات بتاريخ 2014/3/24 ، وحُكم عليه بالسجن لـ 30 عاماً، وبتاريخ 2018/5/2  أُصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الإعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في معتقل "ايشل" ، حيث دخل في غيبوبة مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مشفى الرملة ومنها الى مشفى أساف هروفية، الا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك الى مشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بوضع حرج، و تم إعادته بعدها الى مستشفى أساف هروفيه والتي أستشهد فيها.

#هيئة الأسرى #عزيز عويسات

أخبار ذات صلة

الاف الفلسطينيين يشيعوتن جثمان الشهيد

الاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد "الحطاب" في الجلزون

الشهيد عزيز عويسات

هيئة الاسرى : الأسير عويسات تعرض للضرب المبرح من 10 سجانين قبل استشهاده

مكان عملية الشهيد الجمل

تفاصيل جديدة عن عملية القدس.. لماذا حير " بروفايل " الشهيد الجمل شرطة الاحتلال ؟

القاضي عماد سليم

الرئيس عباس يعين القاضي عماد سليم سعد رئيساً للمحكمة العليا

الطالبة

صور : الطالبة آية "بدون يدين" تتقدم لامتحانات الثانوية العامة بغزة بكل تحدي وارادة

الشهيد المقادمة

"القسام" تنعي الشهيد المقادمة اثر اصابته بقذيفة اطلقتها "جهة مشبوهة"

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف .. هكذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

شاهد الفيديو : سرايا القدس تنشر فيديو لقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية

تل ابيب : الجولة القتالية القادمة على الأبواب اذا لم تحل مشاكل غزة

اسرائيل هيوم : الجهاد الاسلامي قام بتصفية الحساب مع اسرائيل والجيش يستعد لتصعيد واسع

صحيفة أمريكية: هذا مصدر شائعة وفاة بن سلمان..وبرقية ملكية مفبركة عن جنازته

وزير إسرائيلي برتبة جنرال يرفض الدعوات لاحتلال غزة و الحل بالعودة للتصفية والاغتيالات

الكويت تعيق إصدار بيان وزعته واشنطن في مجلس الأمن لإدانة حماس

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

صرف دفعة مالية لموظفي غزة الأحد المقبل

قصف غزة -ارشيفية

خبير دولي : انفجار غزة حتمي

قصف غزة -ارشيفية

الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة

ميلادينوف- ارشيف

ملادينوف: لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى

النخاله

النخالة: لا نسعى للحرب ولكن إذا ما فرضت علينا سنذهب بقوة وجرأة وبقرار جماعي

الاتصالات الفلسطينية