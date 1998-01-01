الإسلامية المسيحية: بؤرة استيطانية أمريكية تحت مسمى السفارة في قلب القدس المحتلة

رام الله / سما /

أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر أيار/ مايو 2018م، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الذي يغطيه التقرير انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث شهد هذا الشهر حدثا كبيرا اذ افتتحت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكي السفارة الامريكية في مدينة القدس ضاربين بعرض الحائط القواعد والقرارات الدولية.

كما استمرت الاعتداءات على الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص لا سيما مع بداية الشهر الفضيل بالتضييق على المصلين اثناء دخولهم للصلاة في المسجد الأقصى، والتضييق على التجار المقدسيين حيث صادرت قوات الاحتلال عدداً من العربات والبسطات أثناء توقفها في حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الاقصى المبارك في القدس القديمة. واستهداف "المسحراتية" بالاعتقال بحجة إزعاج المستوطنين، كما واصلت اعمال الاقتحام للبيوت واعتقال المواطنين واصدار الاحكام المختلفة بحقهم، كما تم الاعلان عن استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات بظروف غامضة. واصابة فتاة بجروح خطيرة بعد إطلاق النار باتجاهها في قرب محطة القطار الخفيف في حي شعفاط.

وقد كانت الانتهاكات على النحو التالي:

v الانتهاكات بحق المسجد الاقصى المبارك:

استمرت اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، على الرغم من ازدحام المسجد بآلاف المصلين في صلاة التراويح ويوم الجمعة، سواء مستوطنين او جنود بالزي العسكري او طلاب معاهد تلمودية وعناصر شرطة اسرائيلية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

· جرائم التجريف والهدم:

· تجريف منشأتين تجاريتين في بيت صفافا، والعيسوية، وإجبار مواطنَينِ على هدم منزل سكني ومخازن تجارية في قلنديا.

· أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا بهدم تجمعاً بدوياً، وترحيل سكانه إلى منطقة أخرى قرب العيزرية، ولا يتضمن القرار سقفًا زمنيًا محددًا، ما يسمح لسلطات الاحتلال تنفيذ قرار الترحيل في أي لحظة تريدها.

· جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية تسلم عائلة أبو سنينة أمر إخلاء منزلها في بلدة سلوان، بادعاء ملكيتها للعقار.

v اجراءات التهويد في المدينة:

· الاحتلال يناقش مشروع قرار يخصص 60 مليون شيكل لحفريات القدس.

· حكومة الاحتلال توافق على مشروع تلفريك يربط غربي القدس بالبلدة القديمة.

· حكومة الاحتلال تخصص 2 مليار شيكل لفرض السيادة على القدس.

· ترمب يفتتح السفارة الأمريكية بالقدس رسميًا وإدارته تعيد النظر بحجم وآلية المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين، وافتتاح سفارتي غواتيمالا وباراغواي لدى الدولة العبرية في القدس المحتلة.

· الدولة العبرية تقر خطة خماسية وموازنة إضافية لـ "توحيد القدس".

· ذكرت إذاعة "ريشت كان" العبرية في 28/5، أن السفارة الروسية لدى دولة الاحتلال ستنظم احتفالها السنوي بمناسبة عيد الاستقلال في القدس المحتلة بدلًا من "تل أبيب".

· من المقرر أن يصادق "مجلس التخطيط الأعلى" في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "كفار أدوميم". ويتضح من تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليومتر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر، التي صادق قضاة محكمة الاحتلال العليا على هدمها.