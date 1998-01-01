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الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة بينهم صحفي

الخميس 31 مايو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 16 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم صحفي.

وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين على الأقل من محافظة الخليل، وهم: المحرر أسامة شاهين، والناشط هشام الشرباتي، والصحفي مصعب قفيشة، ومنجد موسى الجنيدي، ومالك محمد أبو عيشة، وزيد أكرم القواسمي، وزياد علي القواسمي، وصبحي القواسمي.

وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من عدة بلدات في محافظة جنين وهم: ربيع لؤي حمارشة، ويعقوب يوسف أبو بكر، وفراس حمزة حرز الله، ومحمد إبراهيم عابد، ومحمد مروان مرعي. كما جرى اعتقال مواطنين من بلدتي بيتين وأم صفا في محافظة رام الله والبيرة وهما: أمجد كنعان حامد، وعبد الرحمن محمد عبيات.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من القدس، وهو هيثم الجعبة.

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