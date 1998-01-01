قلقيلية: الحملة الثانية للتبرع بالدم في مستشفى درويش نزال

قلقيلية / سما /

دعا اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية إلى تكثيف حملات التبرع بالدم خلال شهر رمضان الفضيل ورفد بنك الدم الوطني بما يحتاجه من وحدات دم لتبقى موجودة وقت الحاجة، نظرا لما يتعرض له شعبنا من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

جاء ذلك خلال افتتاحه الحملة الثانية للتبرع بالدم التي نظمها بنك الدم الوطني بالتعاون مع مشفى درويش نزال الحكومي ونقابة الطب المخبري، وذلك في مشفى درويش نزال الحكومي.

وشارك في الحملة العقيد فواز طالب مدير الشرطة وضباط وضباط صف الشرطة ، والدكتور ياسر رضوان نقيب الطب المخبري في المحافظة وطاقم من النقابة، وفعاليات من المحافظة.

وقامت طواقم المشفى والنقابة بإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرعين وسحب وحدات الدم من المتبرعين الذين تنطبق عليهم شروط التبرع.

وشكر المحافظ الشركاء في الحملة، والمتبرعين خاصة جهاز الشرطة الفلسطينية، مؤكدا على أهمية التبرع المستمر للدم ورفد بنك الدم بما يحتاجه، منوها إلى أن التبرع بالدم وتوفره باستمرار له الأثر الأكبر في الحفاظ على حياة المواطنين.

يذكر أن هذه الحملة الثانية خلال شهر رمضان وسيكون هنالك حملتان قبل نهاية الشهر الفضيل.