الوئام الخيرية تنفذ ندوة تثقيفية لأمهات الأيتام بعنوان "التغذية السليمة"

غزة / سما /

نفذت جمعية الوئام الخيرية ندوة تثقيفية متخصصة بالتغذية السليمة خلال شهر رمضان الفضيل لأمهات الأيتام، بهدف توعيتهم بأهمية تنظيم الحياة اليومية وفق آليات غذائية صحية وسليمة.

وقدّم الندوة الدكتور "محمود منصور" من مركز صحة المرأة، والتي اشتملت على العادات الصحية السليمة في التغذية في وجبتي الفطور والسحور وما يجب أن تحتويه كلتا الوجبتين وما يجب تجنبه خلال هذا الشهر وذلك للتمتع بصحة سليمة وتفادي المشاكل الغذائية والهضمية.

ومن جهته قال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام: "يشتمل برنامج الرعاية الشاملة على احاطة الأيتام وذويهم من كافة النواحي الاجتماعية والتعليمية والتثقيفية والصحية وغيرها، والتي جاءت هذه الندوة في إطار الرعاية الصحية وخاصة مع أمهات الأيتام لحماية حياتهم الصحية والمحافظة على صحتهم السليمة.