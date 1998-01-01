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الرجوب يحدد ملعب إياب كأس فلسطين

الخميس 31 مايو 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يحدد ملعب إياب كأس فلسطين



رام الله / سما /

أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن مباراة إياب كأس فلسطين بين شباب خانيونس وهلال القدس، ستجري على ملعب الشهيد "فيصل الحسيني" بالرام شمال القدس المحتلة يوم 23 يونيو المقبل.

وقال الرجوب إن المباراة تأتي بالتزامن مع إعادة افتتاح الملعب, عقب إغلاقه عدة شهور, لصيانة الأرضية والمرافق والمدرجات, التي تتسع لأكثر من 7 آلاف متفرج.

ولم يحدد ملعب مباراة الذهاب بين شباب خانيونس وهلال القدس, في ظل توقعات بخوضها على ملعب اليرموك بغزة يوم 20 يونيو.

يشار إلى أن شباب خانيونس يخوض كأس فلسطين بصفقته بطلا للدوري والكأس في قطاع غزة, أمام هلال القدس فيحمل ألقاب دوري المحترفين والكأس والسوبر بالضفة المحتلة.

#جبريل الرجوب #كأس فلسطين

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