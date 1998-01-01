جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

3 لاعبين يغيبون عن ألمانيا أمام النمسا

الخميس 31 مايو 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 لاعبين يغيبون عن ألمانيا أمام النمسا



وكالات / سما /

أعلن توماس شنايدر المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا، غياب الثلاثي توني كروس وجيروم بواتينغ وماريو غوميز عن صفوف ألمانيا في ودية النمسا السبت المقبل.

وقال شنايدر في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقد للحديث عن ودية النمسا: "بواتينغ سيغيب وكروس كذلك، ولن يتواجد غوميز لأنه يعاني من إصابة عضلية".

وأضاف: "لقد وصل بواتينغ إلى 80% من سرعته القصوى، ونحن على ثقة أنه سيلحق بالمونديال، في الأسبوع المقبل قد ينضم للمران الجماعي, أما كروس فلقد التحق بالفريق قبل أيام".

وستكون ودية النمسا السبت المقبل، قبل الأخيرة لمنتخب ألمانيا استعدادا للمونديال, إذ يلعب بعدها مع السعودية في 8 يونيو في آخر تحضيرات للحدث العالمي.

يشار إلى أن ألمانيا تلعب في المجموعة السادسة من المونديال, بجوار منتخبات المكسيك, وكوريا الجنوبية, والسويد.

#ألمانيا #النمسا

أخبار ذات صلة

مباراة كرة تتحول إلى مشاجرة جماعية بين لاعبين مسلمين ويهود فى ألمانيا

thumb

يوفنتوس يفتقد 7 لاعبين أمام برشلونة

بالستينو ينتزع تعادلا صعباً أمام لاكاليرا بتسعة لاعبين ضمن دوري الكلوسورا

يورو 2016: لوف يكشف أسباب خسارة ألمانيا أمام فرنسا

لاعبو إيطاليا بشارات سوداء أمام ألمانيا باليورو.. وهذا هو السبب

5 لاعبين غير برشلونة مصيرهم التكتيكي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : سرايا القدس تنشر فيديو لقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية

تل ابيب : الجولة القتالية القادمة على الأبواب اذا لم تحل مشاكل غزة

اسرائيل هيوم : الجهاد الاسلامي قام بتصفية الحساب مع اسرائيل والجيش يستعد لتصعيد واسع

صحيفة أمريكية: هذا مصدر شائعة وفاة بن سلمان..وبرقية ملكية مفبركة عن جنازته

الكويت تعيق إصدار بيان وزعته واشنطن في مجلس الأمن لإدانة حماس

وزير إسرائيلي برتبة جنرال يرفض الدعوات لاحتلال غزة و الحل بالعودة للتصفية والاغتيالات

شاهد..عهد كامل … ممثلة سعودية في بطولة فيلم أميركي

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

خبير دولي : انفجار غزة حتمي

قصف غزة -ارشيفية

الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة

ميلادينوف- ارشيف

ملادينوف: لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى

النخاله

النخالة: لا نسعى للحرب ولكن إذا ما فرضت علينا سنذهب بقوة وجرأة وبقرار جماعي

قصف- ارشيف

يديعوت تكشف .. هكذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

الاتصالات الفلسطينية