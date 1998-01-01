3 لاعبين يغيبون عن ألمانيا أمام النمسا

وكالات / سما /

أعلن توماس شنايدر المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا، غياب الثلاثي توني كروس وجيروم بواتينغ وماريو غوميز عن صفوف ألمانيا في ودية النمسا السبت المقبل.

وقال شنايدر في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقد للحديث عن ودية النمسا: "بواتينغ سيغيب وكروس كذلك، ولن يتواجد غوميز لأنه يعاني من إصابة عضلية".

وأضاف: "لقد وصل بواتينغ إلى 80% من سرعته القصوى، ونحن على ثقة أنه سيلحق بالمونديال، في الأسبوع المقبل قد ينضم للمران الجماعي, أما كروس فلقد التحق بالفريق قبل أيام".

وستكون ودية النمسا السبت المقبل، قبل الأخيرة لمنتخب ألمانيا استعدادا للمونديال, إذ يلعب بعدها مع السعودية في 8 يونيو في آخر تحضيرات للحدث العالمي.

يشار إلى أن ألمانيا تلعب في المجموعة السادسة من المونديال, بجوار منتخبات المكسيك, وكوريا الجنوبية, والسويد.