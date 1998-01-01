مدرب فرنسا يتدخل في مستقبل جريزمان وديمبلي

وكالات / سما /

نصح المدرب الوطني الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاعبه عثمان ديمبلي بالرحيل عن برشلونة والبحث عن فرصة أفضل في مكان أخر عقب الانتهاء من نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية، عن حديث دار بين ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ومهاجمه أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال معسكر الديوك استعداداً لكأس العالم روسيا 2018.

وذكرت شبكة “راديو مونتي كارلو” الفرنسية، أن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا دخل في حوار مع أنطوان جريزمان حول مستقبل الأخير مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقاً لهذه المعلومات، فإن ديشامب قد طلب من جريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد واكمال مسيرته هناك وعدم الانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية في وقت سابق، أن برشلونة يريد التعاقد مع أنطوان جريزمان مهما كان الثمن، وأن النادي الكتالوني لا يمانع من دفع مبلغاً أكبر من قيمة فسخ تعاقد المهاجم الفرنسي مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد.​

ويتواجد جريزمان حالياً ضمن قائمة الديوك الفرنسية في معسكر مغلق استعداداً لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي تنطلق في الرابع عشر من يونيو القادم.