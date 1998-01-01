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ميدو يطالب كوبر بضمه لمنتخب مصر بالمونديال

الخميس 31 مايو 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميدو يطالب كوبر بضمه لمنتخب مصر بالمونديال



وكالات / سما /

طالب أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، بعودته للمشاركة مع "الفراعنة" في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك في تغريدة ساخرة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ميدو تغريدة ساخرة له على موقع "تويتر": "سيد كوبر، أعلم أنك متحير في اختيار المهاجم الذي يحافظ لك على الكرة في الهجمات المرتدة".

وأضاف: "أنا سجلت هدفا في كل مباراتين لي مع المنتخب، ولذا يمكنك أن تحصل مني على هدف خلال المباريات الـ3 لنا في دور المجموعات بكأس العالم".

وانضم ميدو إلى صفوف المنتخب المصري لأول مرة في عام 2001 بتصفيات كأس العالم 2002، لكنه لم يشارك معه سوى في 37 مباراة حتى آخر مبارياته معه في 2009، إذ لم ينضم إليه مجددا بعد استبعاده من قائمة "الفراعنة" لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

#أحمد حسام #المونديال

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