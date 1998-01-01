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نيمار يثير مخاوف البرازيل قبل المونديال

الخميس 31 مايو 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يثير مخاوف البرازيل قبل المونديال



وكالات / سما /

أثار نيمار دا سيلفا جناح المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان، حالة من القلق والخوف في تدريب منتخب "السليساو"، بسبب شعوره بآلام شديدة في منطقة مشط القدم، لم يستطع على إثرها استكمال المران الأخير.

وكان نيمار يعاني من إصابة قوية في الكاحل ومشط القدم، تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في 25 فبراير الماضي، بالجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم يخض أي مباراة رسمية.

ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اللاعب لم يستطع استكمال مران المنتخب البرازيلي، بعد سقوطه على الأرض بسبب آلام شديدة في مشط القدم، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لمعالجته والاطمئنان على حالته.

وأوضحت "صن", أن من المتوقع غياب نيمار عن وديتين لمنتخب بلاده أمام كرواتيا في 3 يونيو المقبل والنمسا في 10 منه.

وسيحاول المنتخب البرازيلي تجهيز نيمار بأسرع طريقة ممكنة قبل بداية كأس العالم روسيا 2018، إذ يستهل منتخب "السامبا" مشواره في المجموعة الخامسة بمواجهة سويسرا في 17 يونيو، قبل مواجهة كوستاريكا, وصربيا.

#نيمار #البرازيل

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