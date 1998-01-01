الظاهرة رونالدو يستعد لشراء نادي بلد الوليد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظاهرة البرازيلية رونالدو يخطط لشراء نادي بلد الوليد الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولعب رونالدو في الدوري الإسباني لناديي ريال مدريد وبرشلونة، ولديه العديد من العلاقات التي قد تسهل له الطريق لإبرام هذه الصفقة في حال ثبتت صحتها.

ونقلت الصحيفة المدريدية عن صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية أن رونالدو يتفاوض الآن مع رئيس النادي كارلوس سواريز من أجل شراء بلد الوليد مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن رونالدو سيسير على خطى زميله السابق ديفيد بيكهام الذي اشتري نادي في الدوري الأمريكي كأحد أهم استثماراته بعد اعتزاله كرة القدم.

وأكدت ماركا على أن الرئيس كارلوس سواريز نفى دخوله في مفاوضات مع رونالدو بخصوص بيع النادي، رغم تأكيده أن عرض كهذا سيكون مرحباً به.

وحتى هذه اللحظة، لم يتحدث النجم البرازيلي السابق الحائز على لقب هداف كأس العالم 2002 عن أي شيء متعلق برغبته بشراء نادي بلد الوليد، ومن المنتظر أن يقوم بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.