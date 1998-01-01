الاحتلال يعتقل 5 شبان من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 5 شبان من جنين.

وذكرت مصادر محلية ونادي الأسير ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من يعبد، وهم: ربيع لؤي حمارشة، ويعقوب يوسف أبو بكر، وفراس حمزة حرز الله، بعد دهم منازل ذويهم.

فيما اعتقلت تلك القوات من قرية كفر دان غربا، الشابين محمد إبراهيم عابد، ومحمد مروان مرعي، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عماد مرعي، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

وحسب نادي الأسير، فقد بلغ عدد الأسرى من محافظة جنين في سجون الاحتلال خلال الشهر الجاري 33 معتقلا، بينهم 5 مرضى.