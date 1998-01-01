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وزارة الاقتصاد تسجل 162 تاجرا جديدا تصادق على 611 شهادة منشأ بقيمة 10.4 مليون دولار

الخميس 31 مايو 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تسجل 162 تاجرا جديدا تصادق على 611 شهادة منشأ بقيمة 10.4 مليون دولار



رام الله / سما /

اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس عن تسجيلها 162 تاجراً جديداً، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.

  وبين التقرير الاحصائي الشهري ان الوزارة صادقت على 611 شهادة منشأ بقيمة 10.4 مليون دولار، وبحسب التقرير ارتفعت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر نيسان 2018 بنسبة 18.2% مقارنة بالشهر السابق، كما سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.5% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017 ، في حين سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 29.4% مقارنة بالشهر السابق.

حول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2018، فقد تصدرت الاردن كبلد المقصد للصادرات الفلسطينية من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 30.3%، تلتها امريكا بنسبة 29.0%، ومن ثم الامارات العربية بنسبة وصلت إلى 15.2%.

هذا  واصدرت الوزارة خلال شهر نيسان الماضي 2,624 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 159.0 مليون دولار.  شكلت السيارات المستعملة النسبة الأكبر من حيث عدد رخص الاستيراد بما نسبته 95.0%، تلتها رخص استيراد السيارات الجديدة بنسبة 0.8%.

#وزارة الاقتصاد #تجار

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