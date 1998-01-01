الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

ويتضح من التقرير الذي صدر عن "الاحصاء" بهذا الخصوص، ووزعت نتائجه اليوم الخميس، الآتي:

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 2.03%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 103.96 خلال الشهر المذكور، مقارنة ب 101.89 خلال آذار (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.80%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.93 خلال شهر نيسان 2018 مقارنة بـ 99.13 خلال شهر آذار 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وشهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 6.89%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 15.20%، بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 8.65%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 7.53%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 9.90%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 5.22%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 3.94%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 5.90%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.40%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.81%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.38%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 1.16%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.75%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.96%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.87%.

في حين شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال نيسان، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.37%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.